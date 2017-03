Wie heeft de mobiele badkamer van Harald gestolen?

NEEDE - 7.500 euro kost 'ie, maar nou is hij weg. De mobiele badkamer van Sanicompany uit Didam. Eigenaar Harald Aarsen is boos en wil uiteraard weten waar zijn badkamer is gebleven.

'Wij hebben de mobiele badkamer sinds september verhuurd aan iemand in Neede. De huurder was bezig om bij een woonboerderij appartementen te maken. Ergens tussen 18 februari en 3 maart is de badkamer verdwenen', zo is te zien in de aangifte van Harald.

Harald weet dat doordat zijn bedrijf regelmatig controleert of de badkamer nog op zijn plek staat. 'Op 18 februari stond hij er nog, maar op 3 maart was hij weg. De huurder was toen ook al moeilijker te bereiken', zo vertelt de eigenaar.

Mee te nemen achter auto

Daarop besloot hij aangifte te doen bij de politie, die een onderzoek heeft ingesteld. 'De wagen met de badkamer stond op slot, maar de huurder heeft natuurlijk wel een sleutel. Daarnaast is hij mee te nemen achter een auto', vertelt Aarsen.

Het gebeurt overigens zelden dat een mobiele badkamer gestolen wordt, zegt Aarsen. 'Dat is mij misschien twee keer overkomen. Maar ik kreeg van deze man nog 2500 euro huur en de wagen kost 7500 euro, dat is wel 10.000 euro.'