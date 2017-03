Vandaag in Gelderland: Lent heeft weer een supermarkt en eigenaren vakantiepark zijn boos

ARNHEM - Lent heeft sinds vandaag weer een supermarkt, eigenaren van een vakantiepark zijn boos op de gemeente en de politie en de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen wordt bekendgemaakt. Dit is nieuws op dinsdag 21 maart.

Lent heeft weer een supermarkt

De inwoners van Lent bij Nijmegen kunnen hun boodschappen weer in hun eigen wijk halen. De tijdelijke supermarkt van Jan Linders gaat om 8.00 uur open. De enige supermarkt in Lent brandde oudejaarsdag af.

Acht appartementen boven de supermarkt zijn onbewoonbaar verklaard. Het herstellen van het pand gaat nog maanden duren. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog steeds in volle gang.

Eigenaren vakantiepark boos

De eigenaren van chaletpark De Beekhorst in Epe zijn boos. Ze kregen in november plotseling de gemeente en de politie over de vloer: een controle op illegale bewoning en andere illegale praktijken.

Er werd inderdaad illegale bewoning geconstateerd. Ook werden vijf personen opgepakt die nog boetes hadden openstaan. En er werden vuurwapens en munitie gevonden. Volgens de eigenaren valt het allemaal wel mee. 'Er zijn een paar werpsterren en een luchtbuks gevonden van één persoon die bij een schietvereniging zit. Maar ze doen net alsof het hele terrein vol zit met deze praktijken.'

Officiële uitslag Tweede Kamerverkiezingen

De Kiesraad komt vandaag met de officiële uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Onder meer het aantal uitgebrachte stemmen per partij en de verdeling van de zetels en de restzetels wordt bekendgemaakt.

Ook wordt duidelijk hoe het zit met de kandidaten die met voorkeurstemmen zijn gekozen. Hoogstwaarschijnlijk is het de Nijmeegse Lisa Westerveld van GroenLinks gelukt om zo in de Kamer te komen. CDA'er Evert-Jan Slootweg is juist het slachtoffer van dit systeem. Boer Maurits von Martels pikte zijn plaats in door voorkeurstemmen.