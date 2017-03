Geen treinen tussen Arnhem en Ede-Wageningen door aanrijding

OOSTERBEEK - Tussen Arnhem en Ede-Wageningen rijden maandagavond geen treinen. Dat komt door een aanrijding met een persoon, zegt de NS.

Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van meer dan 60 minuten. Reizigers die naar Utrecht moeten, kunnen omreizen via Nijmegen en 's-Hertogenbosch.

Passagiers in de gestrande trein kunnen overstappen op een andere trein. De verwachting is dat de verstoring rond 23.45 uur is opgelost.

Volgens de hulpdiensten gaat het vermoedelijk om zelfdoding.