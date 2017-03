'Ze hebben mijn bedrijf naar de knoppen geholpen', parkeigenaar woedend op gemeente

EPE - Woedend zijn Bert van Zuuk en zijn vrouw. De eigenaren van chaletpark De Beekhorst in Epe kregen in november plotseling bezoek van de gemeente en de politie die een grootschalige controleactie uitvoerden.

Tijdens de inval werd gecontroleerd op illegale bewoning en illegale praktijken op het chaletpark. De actie maakte deel uit van het project 'Vitale Vakantieparken', waarbij vakantieparken worden gecontroleerd op onder andere illegale bewoning.

Vuurwapens en munitie

Bij de controle werden vijf personen aangehouden met openstaande boetes. Ook zou er sprake zijn van illegale bewoning en zijn er vuurwapens en munitie gevonden. Volgens Van Zuuk is dat allemaal erg overdreven. 'Er zijn een paar werpsterren en een luchtbuks gevonden van één persoon die bij een schietvereniging zit. Maar ze doen net alsof het hele terrein vol zit met deze praktijken.'

Hij is dan ook woedend op de gemeente en de politie. 'Ze hebben mijn bedrijf naar de knoppen geholpen, onze naam is beschadigd en de mensen blijven weg.'

Luister hier naar het gesprek met Bert van Zuuk en burgemeester Lambooij:

Regels verscherpt

Van Zuuk heeft maar een klein vakantiepark en kan moeilijk rondkomen. Dat werd nog erger toen de gemeente de regels verscherpte. 'Je mag hier maar twee maanden zitten, dan moet je twee maanden weg en dan mag je er weer twee maanden zitten. De rest van de tijd worden de stacaravans op het park dus verhuurd', legt de parkeigenaar uit.

De huurders zijn dan vaak Polen en Roemenen die semi-permanent op het park wonen. Daarom controleert de gemeente. Henk Lambooij, burgemeester van Putten en trekker van het project 'Vitale vakantieparken', vindt dat logisch. 'Een burgemeester weet vaak niet wat er op het park aanwezig is. Wonen er mensen illegaal en waarom? Dat is goed om in kaart te brengen en om dat te weten te komen, moet je bij die parken langs.'

'Verantwoordelijkheid bij parkeigenaar'

Lambooij vindt dan ook niet dat eigenaren van vakantieparken mogen klagen bij controles. 'Er is namelijk een verantwoordelijkheid bij de eigenaar om de boel in de gaten te houden. Het is niet de bedoeling dat die al dan niet oogluikend toelaat wat niet mag. Ze moeten niet denken: ik had een leuk verdienmodel, het is misschien illegaal, maar ik wil er wel mee doorgaan.'

Van Zuuk ziet dat anders. 'We willen wel veranderen, maar dat is moeilijk. Het hele park opnieuw indelen kan niet. Het heeft ons nu al veel geld gekost.'

Zie ook: