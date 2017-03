Scheids verliest fluit en controle tijdens interview

Still YouTube N1

GENDT - Hij is al 80 jaar, maar staat nog wekelijks op het voetbalveld, als scheidsrechter: Jan Hermsen uit Gendt, gemeente Lingewaard. Lokale omroep N1 spreekt Hermsen over zijn belevenissen op het veld, als hij zijn fluit verliest. En dan verliest hij ook even de controle...

Kijken vanaf 1.30 min: