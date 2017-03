Patiëntenstop twee afdelingen CWZ door MRSA-bacterie

NIJMEGEN - Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen heeft voor twee verpleegafdelingen een patiëntenstop afgekondigd. Dat komt door de MRSA-bacterie die daar is opgedoken.

Drie patiënten die de bacterie onder de leden hadden, zijn inmiddels ontslagen. De bacterie is bij nog een patiënt ontdekt.

De afdelingen waar de patiëntenstop geldt, zijn de afdelingen C44 en B44. Daar liggen patiënten van chirurgie-heelkunde, plastische chirurgie, urologie en gynaecologie. Verpleegkundigen dragen handschoenen en hebben een schort voor als ze contact hebben met patiënten.

Het CWZ weet nog niet wanneer nieuwe patiënten welkom zijn. Spoedopnames gaan door. Geplande behandelingen worden uitgesteld.

Ziekenhuisbacterie

De MRSA-bacterie, een van de zogenoemde ziekenhuisbacteriën, is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Wie ziek of zwak is, kan er infecties van krijgen.