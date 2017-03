Op de 100e verjaardag bij Vera Lynn: 'Ze was nog heel helder'

ARNHEM - 100 jaar is zangeres Vera Lynn maandag geworden. Ze hield in de Tweede Wereldoorlog de Britten op de been en ging regelmatig op bezoek bij de militairen. Na de oorlog zong ze onder meer in Arnhem tijdens de Market Garden herdenkingen. En vandaag op haar verjaardag kreeg ze bezoek van drie Nederlanders, onder wie Eugene Wiering.

'We werden ontvangen alsof het onze eigen oma was', vertelt Wiering trots. De drie mochten op bezoek omdat Lynn in 2014 aanwezig zou zijn bij een herdenking in Brunssum, maar ze moest toen afhaken wegens gezondheidsredenen. Daarop besloten we een keer naar haar toe te gaan, dat was in januari. En nu gingen we voor haar verjaardag nog een keer.'

Daar zag Wiering dat de zangeres nog behoorlijk fit was. 'Ze was helder van geest en wordt ook goed verzorgd door de familie. Laten we hopen dat ze er volgend jaar weer is, ze zag er in ieder geval monter uit.'

Om de ontmoeting goed af te sluiten sloten de mannen af met de tekst: 'We’ll meet again', de titel van haar bekendste lied. 'We hopen haar volgend jaar natuurlijk weer te zien.'

Bekijk hier een interview van Omroep Gelderland met Vera Lynn: