Gat in de oever bij stuw Grave

Werkzaamheden aan de tijdelijke dam in januari. Foto: ANP

NEDERASSELT - Een stuk oever van de Maas is ten noorden van de stuw bij Grave afgebrokkeld. Er wordt woensdag begonnen met herstelwerkzaamheden aan de oever, zegt Rijkswaterstaat.

Een binnenvaartschip, geladen met benzeen, voer op 29 december in dichte mist dwars door de stuw tussen het Gelderse Nederasselt en het Brabantse Grave. Die raakte zo beschadigd dat er een groot lek ontstond. Een deel van de Maas en het Maas-Waalkanaal liepen leeg.

Water stroomt harder

Reparatie van de stuw gaat nog maanden duren, maar in januari is al wel een tijdelijke dam achter de stuw gebouwd. 'Die dam van breuksteen ligt rechts achter de stuw en laat geen water door', legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. 'Het water stroomt nu alleen door de linkerkant van de stuw. Door de combinatie van een nauwere doorgang en het hoogwater van de laatste tijd stroomt het water sneller en is aan de oever schade ontstaan.'

Rijkswaterstaat gaat grote stenen plaatsen op de plek waar de oever is afgebrokkeld en weet niet hoelang de werkzaamheden gaan duren.

Zie ook:

Eerdere berichten over de aanvaring met de stuw