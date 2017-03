Advocaat door het stof: doodrijder van Lars gaat toch niet in beroep

DUIVEN - De 28-jarige Duivenaar die vorig jaar november de 20-jarige Lars aan de Meulen doodreed in Duiven, gaat toch niet in hoger beroep. Zijn advocaat trekt de aanvechting van de straf in. 'Mijn cliënt wilde ook helemaal niet in hoger beroep', aldus advocaat Arnout Schadd.

De advocaat gaat dinsdagmorgen door het stof en legt uit waarom er in eerste instantie wel beroep is aangetekend. 'Je moet binnen 14 dagen hoger beroep aantekenen. Ik was op vakantie en besloot het vonnis van de rechtbank (3,5 jaar cel, red.) pas met mijn cliënt te bespreken als ik terug zou zijn. Ik dacht, ik teken vast beroep aan en dan kunnen we het altijd nog intrekken. Dat gebeurt vaker,' zegt hij tegen Omroep Gelderland.

'Ik moest ook wel', gaat de advocaat verder, 'want ik ben namelijk klachtwaardig bezig als ik geen hoger beroep zou aantekenen en mijn cliënt later wel in hoger beroep zou willen. Dan is het mijn fout dat hij die optie niet heeft.'

'Elke straf accepteren'

Toch was het vrijdag enigszins opmerkelijk dat de advocaat tegen de straf in beroep ging, want de 28-jarige Duivenaar die Lars doodreed zei tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak stellig dat hij elke straf zou accepteren.

'Hij blijft ook echt bij zijn woord', zegt Schadd. 'Ik heb hem vanmorgen gesproken en hij gaf nogmaals aan echt niet in hoger beroep te willen. Iedereen in de gevangenis sprak hem er ook op aan: waarom ben je nou toch in hoger beroep gegaan, dat is sneu. Er is nu veel onterechte kritiek gekomen op mijn cliënt en die kritiek moet eigenlijk op mij. Het is mijn fout, ik had gehoopt met een stille trom dit weer in te kunnen trekken, dan was er niks aan de hand.'

Klap voor familie

Maar dat gebeurde niet. Het Openbaar Ministerie communiceerde met de familie van Lars aan de Meulen dat de dader in hoger beroep zou gaan. 'Dit is voor mij een keiharde klap. Veel harder dan in mijn stoutste dromen. Ik had niet verwacht dat dit zo pijnlijk zou zijn', zei de vader van Lars vrijdag tegen Omroep Gelderland.

Schadd zegt het te betreuren dat er onrust is ontstaan bij de nabestaanden. 'Ik had niet verwacht dat de officier van justitie dit zou communiceren, dat is opmerkelijk in zo'n gevoelige zaak. Ik betreur ook dat er geen communicatie is geweest tussen het OM en de verdediging. In zo'n gevoelige zaak lijkt het me toch dat er dan in ieder geval gevraagd wordt of mijn cliënt echt zijn woord breekt, of dat hij hiermee tijd wil rekken.'

Wat is er precies gebeurd?

De 20-jarige Lars aan de Meulen uit Giesbeek werd op zaterdag 12 november 2016 op de Oostsingel in Duiven op de fiets geschept. Een verpleegkundige uit die plaats die toevallig in de buurt was, verleende eerste hulp. De fietser overleed later aan het letsel dat hij opliep. De 28-jarige dader reed door en zei in de rechtszaal uit paniek te zijn doorgereden.

