Drie aanhoudingen bij hennepkwekerij

Foto: Politie Dieren

SPANKEREN - De politie heeft maandagmorgen in een woning in Spankeren een hennepkwekerij opgerold. Drie mannen die in het huis waren, zijn aangehouden.

Diverse ruimten stonden vol met hennepplanten. Het ging om zo'n 15.000 hennepstekken en 400 moederplanten, meldt de politie op Facebook. De verdachten zijn een Edenaar van 32 en twee Arnhemmers van 34 en 44. Netbeheerder Liander onderzoekt of stroom illegaal is afgetapt.