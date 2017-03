Alle 26 dorpen in nieuwe gemeente krijgen burgemeester of wethouder over de vloer

GELDERMALSEN - Burgemeesters en wethouders van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal beginnen op 10 april met hun rondgang langs de 26 dorpen in hun gemeentes. Hun rondgang gaat negen dagen duren. De collegeleden gaan vragen beantwoorden over de herindeling van deze drie gemeentes. Bij elk bezoek zit een delegatie van de gemeentes voor een uur in een dorpshuis.

Inwoners kunnen naast antwoord op vragen ook hulp krijgen bij het indienen van een zienswijze, zeg maar een bezwaar. De eerste bijeenkomsten zijn op 10 april in Meteren, Rhenoy en Spijk. De tour wordt op 19 april afgesloten in Est. Stemmen op een nieuwe gemeentenaam Tijdens deze bijeenkomsten kunnen mensen, die dat niet digitaal kunnen, stemmen op een nieuwe gemeentenaam. Ze kunnen dan stemmen op de drie namen die door een commissie uit de verschillende gemeentes zijn geselecteerd. De drie namen zijn inmiddels gekozen, maar worden pas in april bekendgemaakt. Eerst wordt getoetst of de namen al bestaan en of er rechthebbenden zijn op de namen. Daarna moeten de drie namen veilig worden geteld als webadres voor zowel de nieuwe gemeente zelf, als ook voor alle afdelingen van politieke partijen. Als dat gebeurd is worden de drie kanshebbers bekend. Alle inwoners van 12 jaar en ouder van de drie fusiegemeente mogen vanaf medio april stemmen voor een nieuwe gemeentenaam.