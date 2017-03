Boodschappen kunnen weer gedaan worden: noodsupermarkt Lent open

NIJMEGEN - De inwoners van Lent, bij Nijmegen, kunnen hun boodschappen weer in hun eigen wijk halen. De tijdelijke supermarkt van Jan Linders is sinds vanochtend weer open.

De enige supermarkt in de wijk brandde op oudjaarsdag af en inwoners moesten uitwijken naar een supermarkt buiten Lent. De medewerkers hebben alles op alles gezet om de supermarkt weer open te krijgen.

De tijdelijke supermarkt staat tegenover de oude supermarkt en is deels boven het water gebouwd. Het is niet de meest makkelijke plek, maar wel het meest praktisch omdat de mensen bekend zijn in de wijk, aldus een medewerker van Jan Linders.

Appartementen onbewoonbaar

De acht appartementen, die boven de oude supermarkt zitten, zijn onbewoonbaar verklaard. Het herstellen van het pand gaat nog maanden duren.

De twee jongens uit Lent (15 en 16 jaar), die in januari zijn aangehouden, worden nog steeds verdacht van betrokkenheid bij de brand. Volgens de brandweer is de brand waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerk. Het onderzoek is nog in volle gang.

