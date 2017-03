'5000 banen op het spel': provincie tegen overname AkzoNobel

ARNHEM - De provincies Gelderland, Overijssel, Groningen en Zuid-Holland zijn bezorgd over de mogelijke overname van AkzoNobel door het Amerikaanse PPG Industries. Er staan meer dan 5000 banen op het spel, zegt gedeputeerde Michiel Scheffer.

Akzo heeft het eerste bod afgewezen, maar een nieuw bod is in de maak. Het verf- en chemieconcern heeft veertien vestigingen in de vier provincies, waar ruim 5000 mensen werken.

Scheffer: 'AkzoNobel is één van de grootste verfbedrijven ter wereld en een koploper op het gebied van duurzame innovatie. Bedrijven moeten hun overnames terugverdienen. Deze overname zet meer dan 5000 banen op het spel in de provincie. Banen die hard nodig zijn nu we uit de crisis komen.'

Akzo begon in Arnhem

Akzo begon in 1913 in Arnhem, waar nu nog meer dan 1000 mensen werken. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam.

Scheffer wil Akzo voor de regio behouden: 'AkzoNobel hoort bij de provincie. Samen maken we werk van innovatie en bouwen we aan de economie van de toekomst. Een slimme en schone economie die zorgt voor groene groei en werkgelegenheid.'