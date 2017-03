Voorlopig nog geen huppelende koeien te zien

ARNHEM - Hoewel het de eerste officiële lentedag is en de koeien normaal gesproken weer naar buiten gaan, gebeurt dat niet overal. LTO Noord laat weten dat nog niet alle boeren daar nu het nut van inzien.

Uit een rondgang blijkt vooral het weer een rol te spelen. 'Het is nog niet echt warm en het land is nog wat nat', meldt een woordvoerster. Daardoor laten diverse boeren in Gelderland weten dat het deze week nog wel eens te vroeg kan zijn.

Volgende week lijkt het wat meer lenteweer te worden, dan zullen de meeste koeien waarschijnlijk wel de wei in gaan.