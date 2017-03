Stevensloop terugkijken? Dat kan hier!

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Omroep Gelderland was zondagmiddag van begin tot eind bij de Stevensloop in Nijmegen. 8500 hardlopers hadden de schoenen ondergebonden voor de 5 of 10 kilometer of de halve marathon.

Het commentaar bij de tv-uitzending was van Robert Claus en oud-atleet Bram Som. Janko van Sloten deed verslag. Bekijk hier de uitzending helemaal terug: