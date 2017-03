'Niet meer sekstoerisme door sluiting homo-ontmoetingsplaats'

Foto: Omroep Ede

EDE - Het sekstoerisme in de gemeente Ede is niet toegenomen sinds de sluiting van de homo-ontmoetingsplaats bij parkeerplaats het Ginkelse Zand, langs de A12. Dat zegt het college van B en W in antwoord op vragen van GroenLinks en D66.

Het aantal bezoekers van de homo-ontmoetingsplaats is na de sluiting flink afgenomen, zegt het college, dat aantekent dat er ook minder gesurveilleerd wordt dan eerst. Volgens de gemeente hebben de sekstoeristen zich ook niet verplaatst naar het Roekelse Bos tussen Ede en Otterlo. Het aantal mannen dat daar op zoek gaat naar seks, ligt al jaren op ongeveer 10 per dag. Ook in andere gemeenten en langs de N-wegen in de omgeving zijn niet meer sekstoeristen dan eerst, schrijft de gemeente. Hek van 20.000 euro Het seksbos langs de A12 werd in juli vorig jaar gesloten door burgemeester Van der Knaap omdat er veel overlast zou zijn van mannen die seks met elkaar hebben. De gemeente plaatste een hek van ongeveer 20.000 euro. Tegen de sluiting was protest van onder meer homobelangenorganisaties. De gemeente laat weten niet van plan te zijn de homo-ontmoetingsplaats weer open te gooien. In het najaar wordt de gemeenteraad opnieuw geïnformeerd over de homo-ontmoetingsplaats. Zie ook: Ede sluit homo-ontmoetingsplaats Ginkelse Zand; COC: 'Het was een trekpleister'

Door: Mediapartner Omroep Ede Correctie melden