Terugkijken: samenvatting halfvastenoptocht Angerlo

ULFT - Als uitloper van het carnavalsfeest konden de beste wagens, loopgroepen en orkesten zondagmiddag nog eenmaal aan de bak. In Angerlo was het tijd voor traditionele ‘moeder der alle carnavalsoptochten’.

'We krijgen hier de mooiste wagens uit de hele omgeving', vertelt Jan Hendriks, voorzitter van de Stichting Halfvasten-Angerlo. Aan de optocht in Angerlo deden zondagmiddag in totaal 110 deelnemers mee. 'Eindhoven, Overijssel, ze komen overal vandaan', vertelt Hendriks, die de optocht typeert als de moeder van alle carnavalsoptochten: 'De nummers een, twee en drie uit de omgeving mogen hier meedoen.'



Traditioneel is halfvasten de onderbreking van de periode van vasten die begon met het carnaval. 'Vroeger had je zes weken vastentijd van de carnaval tot Pasen', legt Hendriks uit. 'Halverwege mochten de mensen toch een snoepje of iets eten en dan ging het vasten weer verder. Vandaar dat het nu feest is, maar morgen hebben we weer niks natuurlijk.'