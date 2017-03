Na ernstige ongelukken: waarschuwingsborden bij oversteekplek

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft waarschuwingsborden op de Graafseweg gezet. De borden staan aan weerszijden vóór de oversteekplaats ter hoogte van de verbindingsweg. Ze roepen automobilisten op hun snelheid te minderen. De borden staan er tijdelijk, voor vier weken.

Dit jaar al drie ernstige ongelukken

Nijmegen reageert hiermee op de roep van omwonenden op maatregelen bij de oversteekplaats. In januari kwam een 31-jarige vrouw uit hun wijk om het leven toen ze 's nachts op de fiets werd geschept door een taxi. Vorige week sloeg op deze locatie nog een auto over de kop en de week ervoor werd een voetgangster geschept door een auto.

'Verplaats oversteek'

Vorige maand boden de buurtbewoners bijna 700 handtekeningen aan bij de gemeente. Zij riepen daarmee wethouder Tiemens op om de oversteekplaats bij de verbindingsweg te verplaatsen naar de Dominee Creutzbergweg en een aparte voorziening te maken voor fietsers. Nu gaan die vaak al fietsend over de smalle stoep of ze steken schuin over, met gevaarlijke situaties tot gevolg.

Graafseweg wordt smallere stadsweg

Wethouder Tiemens zegt dat die verplaatsing van de oversteekplaats niet mogelijk is. Bovendien zijn er plannen om van de Graafseweg een smallere stadsweg te maken. Maar omdat dit deel van de Graafseweg niet aangepakt kan worden voordat de Waalbrug is opgeknapt, zal dit niet vóór 2019 gebeuren.

In eerste instantie zijn de maatregelen tijdelijk; er wordt nog nagedacht over structurele maatregelen. De wethouder gaat volgende week opnieuw in gesprek met de buurtbewoners om te praten over manieren om de oversteekplaats veiliger te maken.

