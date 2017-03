Paddentrek begonnen: 'Vroeger hoorde je plop-plop-plop als ze werden overreden'

ELLECOM - De paddentrek is in onze provincie is nu echt begonnen. Door het warmere maar vooral natte weer trekken duizenden padden weer naar hun paringsgebieden. En dat betekent vol op werk aan de winkel voor de honderden vrijwilligers die ervoor moeten zorgen dat de dieren tijdens hun trektocht niet dood gereden worden.

De Middachterallee in Ellecom is een van de plekken in Gelderland waar de padden geholpen moeten worden bij het oversteken. Langs de weg is een lang hek geplaatst. Elke ochtend en avond worden de emmers nagekeken of er padden in zitten. Werden er vorige week nog maar een paar padden gevangen, nu is dat wel anders.

'Het is scoren,' zegt ecoloog Marko Sinke, als hij met een grote emmer in zijn hand langs het paddenhek loopt voor de inspectie. 'Het is fantastisch weer. Een lekkere temperatuur, die padden trekken nu. Het is het moment. We hebben al meer dan 1000 dieren op de Middachterallee overgezet.'

Kapotgeblazen ballonnetjes

En dat overzetten is volgens Marko Sinke broodnodig. Vier jaar geleden telde hij op een avond eens hoeveel dode padden hij aantrof op de weg. De padden werden daar toen nog niet geholpen met het oversteken. De ecoloog vond maar liefst 212 dode padden. 'Dan hoorde je plop-plop-plop van padden die kapot gereden werden. Zeg maar van ballonnetjes die kapotgeblazen werden, die kapotsprongen.'

Dankzij Sinke en andere vrijwilligers behoren dergelijke slachtingen onder de padden op de Middachterallee nu tot het verleden. Het vergt wel heel veel werk om het lange hek dagelijks te controleren.

Daar moet ik wat aan doen

Sinke moet dan ook wel heel erg van padden houden, zou je denken. 'Nou eigenlijk niet zo heel veel', lacht de ecoloog schaapachtig. 'Het zijn mooie diertjes, maar ik heb meer met vleermuizen. Maar ik kwam hier langs en dat ik zag dat er zoveel padden waren doodgereden, dacht ik daar moet ik ook wat aan doen.'