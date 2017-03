Golla wil niet rekenen hoeveel punten NEC nog nodig heeft

NIJMEGEN - Wojciech Golla beseft dat NEC in een lastig parket zit.

'We hebben nu even twee weken geen wedstrijd en dat komt wel goed uit na zo'n slechte wedstrijd. Iedereen is zwaar teleurgesteld. Wij hebben vertrouwen in de trainer en moeten nu focussen op de volgende wedstrijd. We moeten niet teveel rekenen met nog zeven wedstrijden te gaan, maar vooral naar onszelf kijken.'

De Poolse verdediger wil stunten in de derby. 'Als iedereen fris terugkomt van de interlandweek, kunnen we drie punten pakken tegen Vitesse. Dat zou mentaal een geweldige opkikker zijn.'