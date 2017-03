Laura uit Berlijn het geheime wapen van NEC

NIJMEGEN - De training van maandag bij NEC werd overgenomen door een vrouw. Tot tevredenheid van trainer Peter Hyballa.

"Dat is Laura Stosno-Krohn van Schnelligkeitszentrum Berlin. Ze was hier in oktober ook al", verklaart de trainer.

"Bij een interlandperiode moet je wat anders doen. En Laura is een absolute expert in snelheid en coördinatie en neemt nieuwe materialen mee. Dat is ook leuk voor de spelers. Want ik doe 97 procent van de trainingen en dan horen ze altijd maar mijn stem. En een vrouw in de training, dat vind ik ook niet zo slecht."