Dieven stelen camera's en lenzen van fotobeurs

NIJKERK - In Nijkerk zijn afgelopen weekend drie mannen aangehouden die lenzen en camera's hadden gestolen van een fotobeurs.

De beurs werd gehouden bij Hart van Holland aan de Berencamperweg.

Beurspersoneel had zaterdag de politie getipt dat er camera's en lenzen waren gestolen. In de omgeving werden de mannen door agenten gecontroleerd en even later bleek dat in hun auto verschillende lenzen en camera's lagen die waren gestolen vanaf de beurs.

De zaak wordt nu overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De identiteit van de mannen is niet bekendgemaakt.