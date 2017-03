Automaat Rhein-IJssel-Express in Zevenaar

Foto: REGIO8

ULFT - Op het station in Zevenaar is een kaartautomaat geplaatst voor de nieuwe Rhein-IJssel-Express. Vanaf begin april zijn Zevenaar en Arnhem per spoor verbonden met het Duitse Nordrhein-Westfalen.

'Vanaf 6 april start Abellio de grensoverschrijdende exploitatie van de zogeheten RE 19 (Rhein-IJssel-Express), die Arnhem en Zevenaar met de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen verbindt', zo laat vervoerder NS weten. In Nederland stopt de RE 19 alleen op de stations Arnhem Centraal en Zevenaar. In Duitsland worden alle stations tot Duisburg Hauptbahnhof aangedaan, waarna de trein nog stopt op de stations Düsseldorf Airport en Düsseldorf Hauptbahnhof.



Volgens de NS kunnen reizigers in de kaartverkoopautomaten snel en gemakkelijk een vervoersbewijs bemachtigen voor de internationale verbinding. Van 6 tot 20 april worden er door de verantwoordelijke vervoerders studenten ingezet om op station Arnhem Centraal vragen van reizigers te beantwoorden over de nieuwe verbinding.





Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden