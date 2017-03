NEC-trainer Hyballa beseft dat zijn positie onder druk staat

NIJMEGEN - Met zeven nederlagen in acht wedstrijden beleeft NEC een bijzonder zwakke reeks.

En dus neemt de druk op Peter Hyballa toe. Maar de clubleiding sprak zondag het vertrouwen uit in de trainer. "Ja, ik ben ook niet dom. Als je zo vaak verliest, dan komt er in het moderne voetbal in Europa altijd kritiek op de trainer. Dat is hier ook zo, denk ik. Maar Bart van Ingen en Edwin de Kruijff zijn mijn twee aanspreekpunten en we hebben nooit over mijn toekomst gesproken, maar vooral over het team en over hoe we punten moeten pakken."

Hyballa hield zich na de pijnlijke 3-0 nederlaag thuis tegen FC Utrecht even rustig. "We hebben niet goed gespeeld. Ik ben niet zo'n blabla-trainer en heb gemerkt dat ik even moest nadenken over hoe het verder moest. Zondag heb ik in plaats van training een lang gesprek gehad met het team. Want we krijgen nu zeven wedstrijden die beslissend zijn voor dit seizoen. We hebben punten laten liggen tegen ploegen als ADO, PEC, Sparta en Go Ahead. Dan moet ik ook kritisch naar mezelf kijken en naar de spelers na zeven nederlagen. Maar nu gaat het verder. We moeten niet altijd over geschiedenis praten. We hebben nog een voorsprong en die moeten we over de streep krijgen. We hebben een interessant programma, maar geen onmogelijk programma. Maar als we zo spelen als tegen Utrecht, dan halen we niks meer. Maar de jongens willen niet nog een keer zo'n wedstrijd laten zien."