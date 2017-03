Noodkreet Edith heeft succes: paarden zijn verkocht

EIBERGEN - De paarden van de Edith Wiersma-Arts uit Eibergen hebben allemaal een nieuwe eigenaar gevonden. Edith moest de dieren noodgedwongen wegdoen omdat haar man een herseninfarct kreeg. Daardoor kunnen de twee niet niet meer voor de dieren kunnen zorgen.

Nu is er dus een ander plekje gevonden voor de dieren: 'Ik heb er nu wel een goed gevoel over', aldus Edith Wiermsa-Arts. 'Anders zou ik ze niet naar die plekken laten gaan.' In eerste instantie hoopte ze dat de paarden als groep een nieuwe plek zouden vinden, maar dat is niet gelukt. 'Zes paarden zijn naar Noord-Duitsland, tien blijven hier in de directe omgeving en de rest is verspreid over het land.'

Bekijk hier een eerdere reportage met Edith:

Het is niet op de manier gegaan zoals ze hoopte, maar toch is ze blij dat er nieuwe eigenaren zijn gevonden. 'Het zal wel moeten, dus ik ben erg blij met de mensen die ik heb gevonden', aldus Edith.

Hekwerk moet nog weg

Inmiddels wordt het hekwerk van de paardenweide te koop aangeboden op Facebook, want de laatste twee paarden vertrekken de aankomende tijd. 'Gelukkig kunnen we de paarden nog eens opzoeken. Hein (haar echtgenoot red.) kan straks nog eens langs gaan.' Hein verblijft op dit moment nog wel in een revalidatiekliniek.

