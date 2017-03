Geen actie na opstootje De Graafschap-fans

ULFT - De politie doet niks met het opstootje dat vrijdagnacht plaatsvond tussen supporters van De Graafschap en FC Twente. De supportersgroepen kwamen elkaar tegen bij een tankstation in de buurt van Oirlo.

'Het is allemaal niet zo spannend en groot', zo laat de politie weten. Volgens de politie ontstond het opstootje bij een tankstation langs de snelweg A73 ter hoogte van Oirlo. Supporters van FC Twente die onderweg terug waren naar Enschede na hun uitwedstrijd in Kerkrade, troffen de De Graafschap-supporters die onderweg terug waren na hun uitwedstrijd in Sittard. 'Er is onderling een klein conflict geweest van een paar minuten.'



De politie kwam ter plaatse bij het tankstation, maar de kortstondige knokpartij was al voorbij. 'De bussen reden alweer weg, we hebben dus ook geen aanhoudingen kunnen doen.' De kous is wat de politie betreft nu af: 'Het blijkt uit niks dat het gepland was en er zijn ook geen vernielingen gepleegd aan het tankstation. Voor ons is de zaak hiermee klaar.'



Foto: REGIO8