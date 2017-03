Musea Zutphen worden interactief

ARNHEM - Gast bij Rob Kleijs op Radio Gelderland was maandag Tiana Wilhelm. Wilhelm is directeur van de Musea Zutphen die aan de vooravond staan van de opening na een lange periode van verbouwen.

Het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak, samen de Musea Zutphen, openen in mei de nieuwe tentoonstellingsruimtes in stadspaleis Hof van Heeckeren.

'We zijn twee jaar bezig geweest en dat is behoorlijk snel als je het vergelijkt met andere, bijzondere verbouwingen', zei Wilhelm op Radio Gelderland.

'Dit was de kans om het anders te doen'

Niet alleen de collecties uit het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak verhuizen naar het stadspaleis, zegt Wilhelm. 'We hebben ook nagedacht over hoe we het verhaal van Zutphen willen vertellen. Want dit was de kans om het te veranderen.'

Het antwoord laat zich bijna raden: 'We gaan het interactiever doen.'

Besloten kijkdagen

Voordat Musea Zutphen echt opengaan kon publiek afgelopen weekend een kijkje nemen tijdens een zogenoemde sneak preview. Volgens Wilhelm kwamen 180 mensen af op deze 'besloten kijkdagen'. 'We wilden graag kritische noten, zodat we nog zaken kunnen aanpassen bijvoorbeeld over de routing en de leesbaarheid van de teksten.'

In het weekend van 13/14 mei gaan de Musea Zutphen in stadspaleis Hof van Heeckeren open voor het publiek.