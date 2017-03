Hier komt de knock-out: over de Rijn bij Wesel

WESEL - Het is op 24 maart 1945 voor de geallieerden erop en erover: Operatie Plunder, de grote oversteek van de Rijn bij Wesel. Terwijl met amfibievoertuigen en speciaal aangevoerde landingsvoertuigen een enorme troepenmacht wordt overgezet, landen op 24 maart achter de Duitse linies bij Hamminkeln bijna 17.000 Britse en Amerikaanse parachutisten, operatie Varsity. Na de Britten maken ook de Canadezen de oversteek en richten zich op Emmerik.

In Britse legerjournaals wordt breed aandacht besteed aan de inzet van de Airbornes die na het mislukken van de Slag om Arnhem nu op Duitse bodem wel succes boeken. Alle inspanningen leiden ertoe dat de geallieerden binnen een paar dagen een bruggenhoofd van 50 kilometer breed en zo'n 30 kilometer diep hebben veroverd. Van daaruit slaan de Britten en Canadezen naar het noorden af richting Bremen en Hamburg, de Amerikanen trekken verder oostwaarts.

Canadezen richting Nederland

De Canadezen krijgen de opdracht om vanuit hun bruggenhoofd bij Emmerik naar het noorden te trekken, via de Achterhoek weer Nederland in en dan over de IJssel via Oost-Nederland op te rukken naar de Waddenzee. Op die manier wordt het bezette westen van Nederland, door de Duitsers de Festung Holland genoemd, geïsoleerd. Bovendien wordt zo een bevoorradingsroute veiliggesteld voor de Britten die in Duitsland noordwaarts trekken én raken de Duitsers hun lanceerplaatsen van V1's en V2's in het oosten van het land kwijt. Daarmee valt een belangrijke dreiging voor Londen en Antwerpen weg.

Britse Airbornes bij Hamminkeln - foto publiek domein

Op haar het noorden is het devies: de Betuwe moet worden bevrijd, Arnhem verdient een revanche en de Achterhoek moet van de Duitsers worden verlost. Vijf dagen na de start van Operatie Plunder staan de eerste Britse troepen op Nederlands grondgebied en is Megchelen in de Achterhoek op 29 maart de eerste Nederlandse plaats boven de rivieren die door de Britten wordt bevrijd.