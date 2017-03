Acht jaar cel geëist tegen serie-overvaller die in Nijmegen en Dieren toesloeg

NIJMEGEN - De man die volgens justitie in acht dagen tijd vijf overvallen pleegde, waaronder op een tankstation in Nijmegen en op de HEMA in Dieren, heeft acht jaar cel tegen zich horen eisen.

De 25-jarige man komt oorspronkelijk uit de regio Nijmegen, maar woonde tijdens de serie overvallen in het Groningse Veelerveen. Bij de overval op het Nijmeegse Shell-tankstation, begin augustus, bedreigde hij de medewerker met een mes. Dat deed hij ook bij de HEMA in Dieren.

Saillant detail

Bij beide overvallen maakte hij buit. De man zou ook hebben toegeslagen in de provincies Groningen, Overijssel en Utrecht. Tijdens de rechtszaak kwam een saillant detail aan het licht over een overval op een supermarkt. Verslaggever Rob Zijlstra van het Dagblad van het Noorden, twitterde erover: 'Overvaller richt mes op caissière Coop. Zij heeft niet direct in de gaten dat het een overval is. Pakt het mes uit zijn handen om te scannen.'

De straf valt volgens Zijlstra hoger uit omdat hij eerder al veroordeeld is voor een overval. De uitspraak is over twee weken.