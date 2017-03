Trots op Gelderland uitzending 21 maart 2017

ARNHEM - Van tijdschriften tot voertuigen voor defensie en van chemische stoffen tot kapstokken. Allemaal bij ons in Gelderland bedacht, ontdekt of zelfs uitgevonden. Hier gebeurt het, en daar mogen we trots op zijn!

Deze week gaan we terug de schoolbankjes in! Want die worden bij ons in Wijchen bedacht en gemaakt. Van kleuterschool tot collegezaal - bij EromesMarko zijn ze al meer dan 100 jaar voorloper in het bedenken van complete schoolinrichtingen. Kijk met ons mee wat er allemaal is veranderd van het inktpotje in de lessenaar tot het leerplein van nu.

En we gingen in Arnhem kijken waar ze een groen huis bouwden. En dan dus groen in de zin van biologisch: de mHome van Orga Bouw is bijna compleet gemaakt van natuurlijke materialen: van het hout van de kozijnen tot de kussentjes in de bank! Al het materiaal is 'hergroeibaar'. En dat is mooi bedacht in deze tijd waarin het klimaat boven aan de agenda staat. TOG?!

De knappe kop voor Los in ’t Lab vinden we in de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar bedacht en maakte professor John van Opstal de Vestibulaire stoel. Daarmee kan hij in de toekomst patiënten helpen die last hebben van een evenwichtstoornis.

En we zijn te gast in de oliemolen van Eerbeek, waar met een hele oude innovatie nog steeds lijnolie wordt gemaakt.