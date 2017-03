De Graafschap-speler Nathaniël Will wedstrijd geschorst

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Nathaniel Will van De Graafschap is een duel geschorst. Aanleiding is zijn overtreding in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard.

De 28-jarige verdediger trok afgelopen vrijdag in de eerste helft de doorgebroken Gavin Vlijter onderuit. Hij kreeg daarvoor een rode kaart. De Graafschap speelde een belabberde wedstrijd in Sittard. Door de 3-2 nederlaag verspeelden de Doetinchemmers de koppositie in de vierde periode. Zie ook: Zwalkend De Graafschap onderuit bij Fortuna Sittard