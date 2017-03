Duo opgepakt voor brute woningovervallen

ZUTPHEN - Twee mannen van 21 en 33 uit Zutphen zijn maandagochtend aangehouden voor meerdere gewapende woningovervallen.

De mannen zouden een 54-jarige vrouw uit het Overijsselse Raalte eind januari in haar huis hebben overvallen. Het slachtoffer raakte daarbij dusdanig gewond dat ze in het ziekenhuis moest worden behandeld. Voor deze zaak werd eerder al een 28-jarige Zutphenaar aangehouden. Die zit nog vast.

Kogel in zijn bil

De man van 21 die maandag is aangehouden, wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige overval in het Overijsselse Wierden, in juni vorig jaar. Daarbij werd een 47-jarige inwoner van het dorp door drie personen beroofd toen hij zijn woning verliet. Het slachtoffer raakte daarbij gewond door een kogel in zijn bil.

De man van 33 zou ook een woningoverval hebben gepleegd in Warnsveld. De 58-jarige bewoner werd begin februari onder bedreiging van een vuurwapen beroofd toen hij in de vroege ochtend zijn woning verliet.

Overvallen op auto- en oudijzerhandelaren

Een speciaal rechercheteam onderzoekt of deze (woning)overvallen en verdachten verband houden met meerdere, soortgelijke (woning)overvallen op auto- en oudijzerhandelaren in Gelderland en Overijssel. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

