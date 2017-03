WIJCHEN - Elke dag loopt Bart Janssen met zijn fotocamera rond het Wijchens meer. Meestal met een zak gesneden repen brood voor zijn grote vrienden, de zwanen.

Ze zijn inmiddels zo gewend aan elkaar, dat de zwanen zelfs bij Bart uit de mond eten. En dat levert toch mooie foto's op! Bart wordt in Wijchen al De Zwanenfluisteraar genoemd, want de meeste mensen vinden zwanen mooi, maar blijven liever bij ze uit de buurt. Bart niet, want de zwanen geven hem rust in zijn hart.