Wonderlijke wereld van de toverlantaarn

LUNTEREN - Het is de beamer van de 19e eeuw, de toverlantaarn. Elke dag loopt Bart Janssen met zijn fotocamera rond het Wijchens meer. Meestal met een zak gesneden repen brood voor zijn grote vrienden, de zwanen.

Het is de beamer van de 19e eeuw, de toverlantaarn. Het lijkt op een antieke camera waarmee je door het schijnsel van een lamp of kaars betoverende verhalen met plaatjes kunt vertellen. Paul van den Heuvel (69) en Nathan Koedoot (17) verzamelen allebei toverlantaarns. Ondanks het leeftijdsverschil, maar dankzij de hobby, hebben ze een persoonlijke klik. Samen werken ze nu in de huiskamer van Museum Oud Lunteren aan Nathans eerste voorstelling met de toverlantaarn voor publiek.