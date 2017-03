Snorremans en zijn kabouterbos

VOORTHUIZEN - Roelof Jonkman alias Snorremans is de drijvende kracht achter het kabouterbos. Hij zit in de WAO en de kabouters zijn een fijn tijdverdrijf.

Roelof Jonkman alias Snorremans is de drijvende kracht achter het kabouterbos. Hij zit in de WAO en de kabouters zijn een fijn tijdverdrijf. Maar, de kleine puntmutsmannetjes maken niet alleen hem blij, er komt ook veel publiek op af. Toch was er een boswachter vorig jaar minder blij met de kaboutervervuiling in zijn bos en gooide alle kabouters weg. Roelof was er kapot van. Gelukkig hebben ze nu in hetzelfde bos een nieuwe plek gekregen. De kabouters kunnen dus weer naar buiten!