Meisje (13) mishandeld op voetbalveld

SCHERPENZEEL - Een 13-jarige voetbalster van Valleivogels in Scherpenzeel is zaterdag mishandeld tijdens een wedstrijd tegen VRC uit Veenendaal.

Het team uit Veenendaal stond met 0-5 voor toen de mishandeling gebeurde. Volgens Valleivogels-voorzitter Cees Wolswinkel gebeurde de mishandeling uit het niets, nadat een 13-jarige tegenstander op het slachtoffer was gebotst. Ze vielen allebei, waarna de jongen opstond en het meisje in haar rug en tegen haar been schopte.

'Buitenproportioneel'

De scheidsrechter trok meteen de rode kaart en de club besloot aangifte te doen, vertelt Wolswinkel. Hij weet niet of de wedstrijd is uitgespeeld en is vooral blij dat het niet verder uit de hand liep. 'Iedereen, ook de tegenstander, was zo verbaasd, dat er geen opstootje ontstond. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, het was buitenproportioneel.'

De voorzitter van VRC laat weten dat er deze week met de jongen en zijn ouders wordt gepraat. Na dat gesprek wordt een beslissing genomen over eventuele maatregelen.

Niet genoeg spelers voor elftal

Volgens Wolswinkel komt het in de jeugd vaker voor dat jongens en meiden samen in een team spelen als een meisjesteam van een bepaalde leeftijd niet genoeg spelers heeft voor een heel elftal.