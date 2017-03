Meerijden met de politie op Facebook

EDE - Altijd al eens mee willen rijden op de achterbank van een politieauto en een politiedienst volgen? Dat kan vrijdag via de Facebookpagina van politie Ede.

Het korps in Ede organiseert dan namelijk een volgdienst waarbij alle werkzaamheden en meldingen te zien zullen zijn. Het enige wat u er voor hoeft te doen is, via het aangemaakte evenement, laten weten dat u de dienst wilt volgen door het knopje 'aanwezig' in te drukken.

De politie laat weten dat er geen berichten en foto's geplaatst zullen worden waarbij eventuele privacy in het geding kan komen.