Raadsvragen over afkoppelen hemelwater

EDE - Raadslid Alexander Vos de Wael wil weten of de gemeente oog heeft voor de mogelijk negatieve gevolgen van het afkoppelen van regenwater.

Door de afkoppeling verdwijnt regenwater niet langer in het riool, maar komt het in de grond terecht. Dat is goed voor droge periodes, maar levert volgens de politicus ook een gevaar op. Zo kan het regenwater asbestdeeltjes mee de grond in nemen. Ook zouden inwoners schrobwater met zeep en chloor in een afvoerbuis kunnen lozen die niet op het riool is aangesloten. Hij heeft raadsvragen gesteld over de kwestie.