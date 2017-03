Mobiele politielab terug in de Achterhoek

ULFT - Het Mobile Media Lab van de politie staat opnieuw in de Achterhoek. Vanaf maandag rijdt de vrachtwagen langs verschillende scholen in Doetinchem, Didam en Ulft.

De communicatie tussen politie en burgers moet hiermee worden verbeterd. Mensen kunnen vragen stellen aan agenten en er is de mogelijkheid om een enquête in te vullen.



Op vrijdag 24 april staat de truck op het Simonsplein in Doetinchem. Inwoners kunnen dan hun mening geven over de contactmomenten die ze hebben gehad met medewerkers van de politie.