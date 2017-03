Automobilist (79) uit Harderwijk overlijdt na botsing met boom

ERMELO - De automobilist die maandagochtend om het leven kwam bij een aanrijding in Ermelo, is een man van 79 uit Harderwijk. Dat meldt de politie.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 8.45 uur op de Leuvenumseweg, iets voorbij de Generaal Spoorkazerne. De Harderwijker botste daar met zijn auto tegen een boom.

De politie vermoedt dat de man achter het stuur onwel is geworden. Hij zat alleen in de auto. De Leuvenumseweg was in beide richtingen afgesloten voor onderzoek.