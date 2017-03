Auto's botsen frontaal op elkaar in Brakel

Foto: Persbureau Midden Brabant

BRAKEL - In Brakel, gemeente Zaltbommel, zijn maandagmorgen twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Een van de inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

De auto's raakte zwaar beschadigd; één van de auto's belandde in de sloot. Door het ongeval was de weg, de Van Heemstraweg, afgesloten.