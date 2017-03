Clubs met Ballen - 22 maart 2017

ARNHEM - Deze week zijn we bij de Gelderse derby tussen Jong Vitesse en TEC. We volgen de tweeling Bridget en Nadia die als ballenmeisjes langs het veld op Papendal zitten.

De meiden zijn sinds dit seizoen actief bij Vitesse omdat ook bij de wedstrijden van Jong Vitesse in de Tweede Divisie ballenkinderen verplicht zijn. Toen de oproep geplaatst werd stonden ze vooraan de rij, want voetbal is voor deze tweeling alles.

TEC

Voormalig voetbalscheidsrechter Jan Hobé floot tussen 1983 en 1988 in de eredivisie en is tegenwoordig wekelijks als supporter te vinden langs het veld van TEC. Afgelopen weekend zochten we hem eens op en pakten we ook de oude fotoboeken er bij.

FC Lienden

Een aantal weken geleden leverde de storm in heel Nederland veel schade op, ook de ballenvanger bij FC Lienden bleef niet overeind staan. Deze week wordt er een nieuwe geplaatst.

De Treffers

Afgelopen week was De Treffers gastheer van het UEFA kwalificatietoernooi voor teams O17. Peter de Jong is namens De Treffers aanspreekpunt en hij had dus een drukke week, want er moest nog een hoop worden geregeld.