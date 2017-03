Susan Krumins debuteert op halve marathon Venlo

NIJMEGEN - Ze ontbrak zondag bij de Stevensloop in haar eigen stad Nijmegen, maar dat had een reden. Susan Krumins heeft andere prioriteiten.

De 30-jarige atlete debuteert komende zondag namelijk op de halve marathon. Ze doet mee aan de Venloop in Venlo.

Krumins loopt normaal nooit een dergelijke afstand. De Nijmeegse maakte vooral furore op de vijf en tien kilometer. In 2015 haalde ze brons op de vijf kilometer op het EK en op de Olympische Spelen eindigde ze als achtste op deze afstand. In november won Krumins de Zevenheuvelenloop over vijftien kilometer.