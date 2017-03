Vlammen slaan metershoog uit gestolen busje

WIJCHEN - Op de Hernenseweg in Wijchen is maandagochtend vroeg een busje uitgebrand. De vlammen sloegen metershoog uit het dak.

De autobrand werd rond 5.00 uur gemeld. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

Gestolen in Tiel

Een bergingsbedrijf heeft het zwaar beschadigde busje afgesleept. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Volgens de politie was het busje een dag eerder gestolen in Tiel.

Foto: Luuk Merkus / Persbureau Heitink