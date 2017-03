Inbrekers roven fooienpot van de bakker leeg

Foto: News United

WEZEP - Inbrekers hebben in de nacht van zondag op maandag in het centrum van Wezep bij winkels geprobeerd in te breken. Bij twee is dat ook gelukt. Het enige wat de inbrekers buit konden maken was de fooienpot van de bakker.

De slager ontdekte rond 5.00 uur de golf aan inbraken, bij hem was aan het slot gemorreld. Hij zag dat er ook bij de andere winkels was ingebroken, de inbraken lukten bij de ijssalon en de bakker. De inhoud van de fooienpot wordt geschat op vijf tientjes. De politie roept getuigen op zich te melden.