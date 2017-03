File op A12 door ongeluk

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op de A12 was maandagochtend vroeg ter hoogte van Arnhem-Noord de linkerrijstrook afgesloten. De oorzaak was een ongeluk dat gebeurde in de richting van Utrecht.

Tussen knooppunt Velperbroek en Arnhem-Noord stond rond 7.00 uur 6 kilometer file. Dat resulteerde in zo'n 20 minuten vertraging. Details over het ongeval zijn niet bekend. Zie ook: Twee rijstroken op A50 dicht; hout zorgt voor vertraging op A1