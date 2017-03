Regen zet verkeer vast; files op A1 en A28

ERMELO - Een ongeval heeft voor flinke file op de A28 tussen Strand Horst en knooppunt Hoevelaken gezorgd. Er stond 15 kilometer file, inmiddels is de weg weer vrij en neemt de file af. Ook op de A1 is het raak, daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeval.

Het ongeval gebeurde tussen Apeldoorn-Zuid en afrit Voorst richting Hengelo. Op veel wegen heeft het verkeer last van de regen.

Eerder op de ochtend stond het ook vast tussen Arnhem en Heteren; daar waren twee rijstroken dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Ewijk.

Ook op de A1 was vertraging. Daar lag een stuk hout op de weg, waardoor er file ontstond. Het hout, 1,5 meter lang, is weggehaald, de file is nog niet opgelost.