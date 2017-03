Snackbar in Apeldoorn overvallen

Foto: Roland Heitink

APELDOORN - Op de Eglantier in Apeldoorn is zondagavond een snackbar overvallen. Niemand raakte gewond, of er buit is gemaakt is nog onduidelijk.

De politie doet onderzoek. De afgelopen jaren werden meerdere vestigingen van snackbar Charly overvallen. Zie ook: Snackbar Charly vaak overvallen