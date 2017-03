Optreden Chuck Berry op Lochem Popfestival: te laat, te kort en zonder begeleidingsband

LOCHEM - Een aantal bezoekers van Lochem Popfestival in 1977 kan het zich nog levendig herinneren: het optreden van de zaterdag overleden gitarist, zanger en componist Chuck Berry. De Amerikaan kwam veel te laat aan en miste bovendien zijn begeleidingsband.

Wij vroegen u of u nog herinneringen aan het concert had. Gerard Greven uit Vorden weet het nog goed. Chuck Berry ontwaarde midden in een nummer een camera voor het podium en stopte met zingen. Daarna werd het optreden volgens Greven voortgezet, inclusief loopje. Jan Wilmink heeft ook nog herinneringen en weet ook nog dat hij lang heeft moeten wachten op het optreden. Dat klopte want zijn begeleidingsband had onderweg van Oostenrijk naar Lochem een ongeluk gehad.,

Stekker

Uit het boek Terug naar Lochem Popfestival 1968-1986 blijkt dat Chuck Berry onderweg vanuit Duitsland de organisatie van Lochem Popfestival belde en vertelde dat hij er over drie uur kon zijn, maar dan zonder band. De organisatie moest dus op zoek naar begeleiders. Volgens Berry geen probleem, want iedereen kende toch zijn liedjes? Normaal, dat ook op Lochem Popfestival stond, durfde niet, dus werd het de Nederlandse band Matchbox. Ben Theunissen ziet het nog zo voor zich: de gitarist van Matchbox dacht dat het applaus voor hem was toen Chuck Berry hem solo liet spelen, maar de Amerikaan trok de stekker van de gitaar uit de versterker en verdween zwaaiend achter de coulissen. 'Jeetje, alweer 40 jaar geleden', schrijft Ben Theunissen.

Kleinzielig

De organisatie van het Lochemse popfestival had Berry 25.000 gulden voor een uur spelen betaald en uit het verhaal in het boek Terug naar Lochem Popfestival 1968-1986 blijkt, dat hij precies een uur speelde en na dat uur op zijn horloge keek en midden in een nummer stopte. Een toegift van twee nummers zou de rekening met nog eens met duizenden guldens verhogen. Dat gebeurde dan ook niet. 'Vind je het niet onbegrijpelijk dat mensen die zo'n invloed hebben gehad zo kleinzielig kunnen zijn?', verzucht organisator Joost Carlier zich in het verhaal.