Politie zoekt getuigen autobrand

Foto: Politie Ede

EDE - De politie van Ede is op zoek naar mensen, die mogelijk iets gezien hebben van een autobrand aan de Tollenburg in die plaats. Vorig weekend in de nacht van zaterdag op zondag brandde daar om een nog onbekende oorzaak een auto volledig uit.

De politie heeft het vermoeden dat er getuigen zijn van de autobrand, die zich nog niet hebben gemeld. Daar wil de politie graag in contact mee komen.